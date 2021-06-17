، الطائف .."البيئة" تنظم ورشة "التعبئة والتغليف" للمنتجات العضوية للمزارعين ،

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نظّمت إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج ورشة عمل عمليات ما بعد الحصاد (التعبئة والتغليف) للمنتجات العضوية للمزارعين بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة الباحة بحضور عددٍ من المستثمرين والمزارعين والمهتمين, والتي أُقيمت في فندق إنتركونتيننتال بمدينة الطائف .
وتناولت الورشة أهمية الزراعة العضوية, التي أصبحت حاجة مُلحة وهدفًا بيئيًا وتنمويًا، واحتوى برنامج الورشة على آلية التعبئة والتغليف وتحديد العبوات، وتم استعراض الحلول التسويقية لتظهر بالشكل الجميل الذي يجذب المشتري والمستورد لها، ومشاركة تجارب مزارعين ناجحة في ذلك ومشاركة متخصصين لعمليات ما بعد الحصاد.
يشار إلى أن ادارة الإنتاج العضوي تهدف الى نشر ثقافة الزراعة العضوية والتوعية بفوائدها البيئية والصحية وحثهم على ممارسة الزراعة العضوية في حقولهم وحتى يكون إنتاجهم عضوي يتوج في النهاية بشهادة توثيق تثبت بأن منتجاتهم عضوية، وتصدر هذه الشهادات من شركات توثيق تقوم بزيارات تفتيشية دورية على المزارع العضوية، ويكون للمزارعين الحق في وضع الشعار السعودي للمنتجات العضوية على منتجاتهم والذي سوف يؤدي إلى خروجهم من حده المنافسة بالسوق وتمييز منتجاتهم عن غيرها .
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 08:54 PM
استعرضت الحلول التسويقية لتظهر بالشكل الذي يجذب المشتري والمستوردالطائف .."البيئة" تنظم ورشة "التعبئة والتغليف" للمنتجات العضوية للمزارعين
نظّمت إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج ورشة عمل عمليات ما بعد الحصاد (التعبئة والتغليف) للمنتجات العضوية للمزارعين بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة الباحة بحضور عددٍ من المستثمرين والمزارعين والمهتمين, والتي أُقيمت في فندق إنتركونتيننتال بمدينة الطائف .
وتناولت الورشة أهمية الزراعة العضوية, التي أصبحت حاجة مُلحة وهدفًا بيئيًا وتنمويًا، واحتوى برنامج الورشة على آلية التعبئة والتغليف وتحديد العبوات، وتم استعراض الحلول التسويقية لتظهر بالشكل الجميل الذي يجذب المشتري والمستورد لها، ومشاركة تجارب مزارعين ناجحة في ذلك ومشاركة متخصصين لعمليات ما بعد الحصاد.
يشار إلى أن ادارة الإنتاج العضوي تهدف الى نشر ثقافة الزراعة العضوية والتوعية بفوائدها البيئية والصحية وحثهم على ممارسة الزراعة العضوية في حقولهم وحتى يكون إنتاجهم عضوي يتوج في النهاية بشهادة توثيق تثبت بأن منتجاتهم عضوية، وتصدر هذه الشهادات من شركات توثيق تقوم بزيارات تفتيشية دورية على المزارع العضوية، ويكون للمزارعين الحق في وضع الشعار السعودي للمنتجات العضوية على منتجاتهم والذي سوف يؤدي إلى خروجهم من حده المنافسة بالسوق وتمييز منتجاتهم عن غيرها .
، الطائف .."البيئة" تنظم ورشة "التعبئة والتغليف" للمنتجات العضوية للمزارعين ،
المصدر : الخليج 365
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