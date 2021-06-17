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خصصت وزارة الصحة لموسم حج هذا العام 13 مستشفى بمكة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى تجهيز 500 سرير عناية مركزة وغرف عزل؛ للتعامل مع أي مرض وبائي.
وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير في لقاء مع "قناة العربية": إن خطط الصحة في الحج تعمل على تحريك الأطباء من المواقع إلى الاستفادة منهم في تخصصاتهم وفي أكثر من موقع، مع مراعاة أعداد الأسرة لكل طبيب ولكل ممرضة.
وأضاف الدكتور وائل مطير أن هناك آلية متفقًا عليها مع وزارة الحج لتوفير غرف للحجر الصحي للمصابين والمخالطين، في حال رصد أي حالات يشتبه بإصابتها أثناء فترة الحج، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء والممرضين سيصل إلى 100 مشارك في مهمة هذا الحج بإذن الله.
وأكد "مطير" أنه سيتم تقديم الوجبات للحجاج بشكل معقّم وبشكل شخصي، وتناولها داخل غرفته لمنع الاختلاط والتكدس داخل صالات الطعام.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 08:42 PM
جهزت 500 سرير عناية مركزة وغرف عزل بمكة والمشاعر"الصحة" تستعدّ للحج بـ13 مستشفى.. وهذه آلية لتقديم الوجبات
خصصت وزارة الصحة لموسم حج هذا العام 13 مستشفى بمكة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى تجهيز 500 سرير عناية مركزة وغرف عزل؛ للتعامل مع أي مرض وبائي.
وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير في لقاء مع "قناة العربية": إن خطط الصحة في الحج تعمل على تحريك الأطباء من المواقع إلى الاستفادة منهم في تخصصاتهم وفي أكثر من موقع، مع مراعاة أعداد الأسرة لكل طبيب ولكل ممرضة.
وأضاف الدكتور وائل مطير أن هناك آلية متفقًا عليها مع وزارة الحج لتوفير غرف للحجر الصحي للمصابين والمخالطين، في حال رصد أي حالات يشتبه بإصابتها أثناء فترة الحج، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء والممرضين سيصل إلى 100 مشارك في مهمة هذا الحج بإذن الله.
وأكد "مطير" أنه سيتم تقديم الوجبات للحجاج بشكل معقّم وبشكل شخصي، وتناولها داخل غرفته لمنع الاختلاط والتكدس داخل صالات الطعام.
، "الصحة" تستعدّ للحج بـ13 مستشفى.. وهذه آلية لتقديم الوجبات ،
المصدر : الخليج 365
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