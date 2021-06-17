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تسبب الحادث الذي وقع قبل ظهر اليوم في الباحة بوفاة السيدة الأخرى والتي نقلت للمستشفى بعد إخراجها من موقع الحادث عن طريق فرق الدفاع المدني بالباحة .
وتفصيلاً، كشفت مصادر لـ "الخليج 365" أن الحادث كان لأم وابنتها أثناء قيادتها المركبة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"الخليج 365" إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب وتصادم صباح اليوم الخميس.
وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة: 10:18صباح اليوم الموقع: محافظة بلجرشي تحديداً بمقمور.
وتابع : تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابتين بالموقع إصابة خطيرة تم التدخل إسعافياً لها ونقلها لمستشفى الأمير مشاري بن سعود عن طريق فرق الهلال الأحمر، وحالة وفاة بالموقع .
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 08:41 PM
الحادث كان لأم وابنتها أثناء قيادتها المركبة في محافظة بلجرشيبعد نقلها للمستشفى.. وفاة السيدة الأخرى في حادث التصادم بالباحة
تسبب الحادث الذي وقع قبل ظهر اليوم في الباحة بوفاة السيدة الأخرى والتي نقلت للمستشفى بعد إخراجها من موقع الحادث عن طريق فرق الدفاع المدني بالباحة .
وتفصيلاً، كشفت مصادر لـ "الخليج 365" أن الحادث كان لأم وابنتها أثناء قيادتها المركبة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ"الخليج 365" إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب وتصادم صباح اليوم الخميس.
وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة: 10:18صباح اليوم الموقع: محافظة بلجرشي تحديداً بمقمور.
وتابع : تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابتين بالموقع إصابة خطيرة تم التدخل إسعافياً لها ونقلها لمستشفى الأمير مشاري بن سعود عن طريق فرق الهلال الأحمر، وحالة وفاة بالموقع .
، بعد نقلها للمستشفى.. وفاة السيدة الأخرى في حادث التصادم بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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