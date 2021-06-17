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محمد بن مسعود - الدمام - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (var) في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتستضيف قطر منافسات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.
وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه سيواصل العمل على وضع معايير جديدة للتحكيم الآسيوي، مؤكدًا أن آسيا ستكون أول قارة تستخدم تقنية الفيديو في التصفيات.
وأضاف أن تقنية (var) سيتم استخدامها أيضًا في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كما سيتم العمل بها ابتداء من دور الثمانية في دوري الأبطال، وهي نفس المرحلة التي بدأ من خلال تطبيق التقنية في منافسات الموسم الماضي.
وكانت تقنية (var) قد بدأ العمل بها للمرة الأولى في آسيا من خلال النسخة الماضية من كأس أمم آسيا التي أقيمت في الإمارات عام 2019، وذلك ابتداء من دور الثمانية.
وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه نظم العديد من الدورات والندوات للحكام من أجل ضمان مواكبة التحكيم الآسيوي لكل التطورات على الساحة الكروية العالمية.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 08:30 PM"الآسيوي" يعتمد تقنية الفيديو في التصفيات النهائية للمونديال
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (var) في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتستضيف قطر منافسات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.
وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه سيواصل العمل على وضع معايير جديدة للتحكيم الآسيوي، مؤكدًا أن آسيا ستكون أول قارة تستخدم تقنية الفيديو في التصفيات.
وأضاف أن تقنية (var) سيتم استخدامها أيضًا في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كما سيتم العمل بها ابتداء من دور الثمانية في دوري الأبطال، وهي نفس المرحلة التي بدأ من خلال تطبيق التقنية في منافسات الموسم الماضي.
وكانت تقنية (var) قد بدأ العمل بها للمرة الأولى في آسيا من خلال النسخة الماضية من كأس أمم آسيا التي أقيمت في الإمارات عام 2019، وذلك ابتداء من دور الثمانية.
وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه نظم العديد من الدورات والندوات للحكام من أجل ضمان مواكبة التحكيم الآسيوي لكل التطورات على الساحة الكروية العالمية.
، "الآسيوي" يعتمد تقنية الفيديو في التصفيات النهائية للمونديال ،
المصدر : الخليج 365
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