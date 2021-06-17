شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 2909 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفذت إدارة المرور الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وضبطت "المرور" 2909 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.