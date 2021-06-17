شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات": يمكن للموظف التقدم بطلب استبعاده من سجل المؤسسة عن طريق التأمينات أونلاين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت التأمينات الاجتماعية عن المدة التي يتم فيها استبعاد الموظف عن طريق جهة العمل واستبعاد اسمه من سجل المؤسسة لدى التأمينات.

ووجه موطف مستقيل تساؤل لـ "التأمينات" عن مماطلة صاحب العمل في استبعاد اسمه من سجل المؤسسة لدى التأمينات.

وردت "التأمينات" قائلة: "استقالة الموظف خلال فترة التدريب فيمنح صاحب العمل مهلة 15 يوماً من الشهر الذي يلي ترك الموظف العمل، علمًا أن عملية الاستبعاد عبر حساب صاحب العمل لا تستغرق سوى 24 ساعة"

وأضافت: "يتم استبعاد الموظف عن طريق جهة العمل فور تركه للعمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لترك العمل، وفي حال تجاوز ذلك يمكن للموظف التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق التأمينات أون لاين".