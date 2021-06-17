البرلمان العربي يدين محاولات الحوثيين لاستهداف خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أدان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي، طالب فيه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتمثل جرائم حرب.

وحذر من تقاعس المجتمع الدولي عن مواقف رادعة وحاسمة ضد الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدا دعمه ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقوم بها للدفاع عن أمنها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشاد بيقظة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ونجاحها في تصديها وإحباطها لكل الهجمات الإرهابية، مؤكدًا في الوقت ذاته كفاءة الدفاعات الجوية السعودية، بفضل القدرات الدفاعية العسكرية لقوات التحالف العربي، ورصد عمليات الاستهداف وقواعد الطائرات المسيرة ومنصات الصواريخ قبل الإطلاق.

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