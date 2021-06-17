«الصحة» تتيح إمكانية إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة أنه يُمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر، وذلك وفقًا للبروتوكول الجديد لفحص (PCR) لفيروس كورونا كوفيد 19 في المملكة، وذلك عبر حجز موعد من خلال مراكز تأكد عبر تطبيق صحتي والالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

كما أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1309) حالات مؤكدة وتعافي (1022) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10879) حالة منها (1533) حالة حرجة.

وأوضحا الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (470723) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (452209) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7635) حالة، رحمهم الله جميعًا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.