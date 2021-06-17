«النقل» تواصل تنفيذ مشروع الربط بين جدة ومكة المكرمة

الرياض - محمد عبدالله - تواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يتضمن 4 حارات في كل اتجاه، ويبلغ طوله 72 كيلومترًا.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ بزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبالهم إلى 30 مليون معتمر سنويًّا، كما يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة، ويختصر هذا الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة بمقدار 35 دقيقة.

كما يربط الطريق مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بشكل مباشر، ما يسهم في تسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، وفي تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، خاصة طريق الحرمين السريع.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلته الأولى 53%، فيما وصلت النسبة المنجزة خلال المرحلة الثانية 72%، فيما تم إنجاز 78% من أعمال المرحلة الثالثة.

ويأتي المشروع ضمن أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة، وتؤكد وزارة النقل عزمها تنفيذ جميع مشاريعها التنموية الرامية لخدمة المنطقة.

كما تعمل وزارة النقل -بالتكامل مع جميع الجهات الحكومية- على تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تعد وزارة النقل من القطاعات المهمة والحيوية المسهمة في تحقيق مستهدفات هذا البرنامج، نظرًا لدورها المهم والمحوري في إنجاز كل الأهداف والمشاريع الوطنية التنموية.

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