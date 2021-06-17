ضبط قائد مركبة راوغ أثناء القيادة على أحد الطرق

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده بشأن، قائد مركبة قام بالمراوغة أثناء القيادة على طريق «الملك عبدالعزيز»، مؤكدًا ضبطه وإحالته للهيئة المرورية.

وقال «المرور»، إن قائد المركبة تم ضبطه وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان المرور السعودي تلقى، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» بلاغًا موثقًا بمقطع فيديو قال مقدمه: «إن قائد المركبة قام بالمراوغة بين المركبات وأشغلنا وأشغل مستخدمين طريق الملك عبدالعزيز من «برج الشاشة» إلى «دوار علوم البحار».

ويمنع نظام المرور ممارسة التفحيط أو أي أسلوب متهور للقيادة على الطريق، ويعرف النظام التفحيط على أنه: الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا، و«أي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر»؛ لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير.

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