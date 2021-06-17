وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الكوبي

الرياض - محمد عبدالله - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الخميس، رسالة خطية من وزير خارجية جمهورية كوبا برونو رودريجيز.

تسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية، نائبه المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة أورلاندو ريكيهو جوال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويهتم البلدان بالعلاقات الثنائية بينهما، فقد سبق وعقدت لجنة الصداقة البرلمانية «السعودية - الكوبية» في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس اجتماعًا مع سفير جمهورية كوبا لدى المملكة اورلاندو ريكيهو غوال، وذلك في 31 مارس الماضي.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكوبي، وأهمية تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بينهما، بما يعزز من فتح آفاق لتعاون أرحب وبما يحقق تبادل الخبرات وتنسيق المواقف البرلمانية بما يحقق المصالح بين البلدين الصديقين.

اقرأ أيضا:

استراتيجية إعلامية عربية لمكافحة الإرهاب.. وجامعة نايف تشارك في الإعداد