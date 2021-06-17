3 مدن منها الرياض تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 3 مدن بالمملكة عدد حالات التعافي الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ«24» ساعة الماضية؛ والبالغ إجماليها 1022 حالة.

وجاءت الرياض في الترتيب الأول بتسجيل 155 حالة، تلتها جدة 132 حالة، قم مكة المكرمة 89 حالة، وفق إحصائية وزارة الصحة.

وسجلت الدمام 39 حالة والطائف 33 ووادي الدواسر 27 و تبوك 25 وأبوعريش 24، وسجلت حائل وضرما 23 حالة لكل منهما، فيما سجلت الخفجي 19، والهفوف 17، والجبيل 16 حالة.

كما سجلت خميس مشيط والدلم 15 حالة لكل منهما، وتم تسجيل 14 حالة في كل من نجران وعفيف والظهران والنعيرية والمبرز، فيما سجلت الخبر12 حالة، وسجلت بريدة وأبها 11 حالة لكل منهما.

وتم تسجيل 9 حالات في كل من: جازان، وصفوى، و8 حالات في كل من الزلفي، وعنيزة وصبيا، وبلجرشي، فيما سجلت 7 حالات في كل من المجمعة وينبع والقطيف والريث وقرية العليا والبشائر.

فيما سجلت 6 حالات في رفائع الجمش والبرك والكامل، والليث وليلى والخرج وأضم، وتم تسجيل 5 حالات في محايل وقصيباء وصامطة وبللسمر

كما سجلت 4 حالات في خليص والعارضة والخرمة و القنفذة و فيفا والحجرة، وتم تسجيل 3 حالات في عرعر وطريف ومليجة وعيون الجواء والبدائع وظهران الجنوب والقويعية والمزاحمية والسحن،

بينما تم تسجيل حالتي تعافٍ في الأسياح وتنومة والخاصرة والمدينة المنورة والباحة وبيشة والرس وبقيق والبجادية والقيصومة والمويه وحوظة بني تميم وخيبر والمجاردة وبدر والعلاء وبقعاء وحفر الباطن والسليل والبكيرية والعيص.

وسجلت حالة تعافٍ واحدة في كل من: بدر الجنوب والقوارة والرين وبارق وسميراء والدرب وسكاكا وحبونا والمحاني والدوادمي ورابغ ورياض الخبراء والحناكية وقلوة والمظيلف وشرورة والدعية ورأس تنورة والحرث.

وإجمالا كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1022 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 470723، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 452209، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7635 حالة.