أخبار السعودية اليوم.. خطة لسلامة قاصدي الحرمين.. وتراجع أسعار الذهب

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في ردها على استفسار أحد المستفيدين احتساب أجر الإجازة السنوية وفقًا لنظام العمل، بينما بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، وضع خطة عمل مشتركة لتأمين قاصدي الحرمين الشريفين، وإلى التفاصيل:

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: وظيفتنا منع دورة عملاقة من رفع أسعار النفط

أكد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن دورة عملاقة جديدة في أسعار النفط العالمية قد تنجم عن نقص الاستثمارات الجديدة في التنقيب، مشيرًا إلى أن وظيفته هي منع مثل هذه الدورة الفائقة، كما أوضح إن النهج الحذر الذي تتبعه السعودية لإحياء إنتاج نفط «أوبك+» ثبت أنه صحيح.

السديس واللواء البسامي يبحثان خطة مطورة لسلامة قاصدي الحرمين

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، وضع خطة عمل مشتركة مطورة لتحقيق أعلى معايير سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين في بيان لها، أن الخطة تهدف لرفع جاهزية السلامة في المسجد الحرام، بما يتوافق مع التوجيهات الكريمة للقيام بكل ما من شأنه تحقيق السلامة والراحة لزوار وحجاج بيت الله الحرام.

الموارد البشرية: احتساب أجر الإجازة السنوية شاملًا جميع البدلات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب أجر الإجازة السنوية وفقًا للأجر الفعلي شامل جميع البدلات وفقًا لتعريف الأجر في المادة 2 من نظام العمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، فيما أكدت الوزارة أنه بخصوص ساعات العمل الفعلية فلا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع.

6 مواد تستوجب الإقرار الجمركي عند الوصول أو مغادرة السعودية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك ستة مواد تستوجب الإقرار الجمركي، عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها، ومنها المجوهرات والسجائر والهدايا والسلع الممنوعة، مشيرة إلى أن هناك طريقتين للإقرار، إما عن طريق التطبيق و أما عن طريق الموقع الإلكتروني.

انخفاض أسعار الذهب في السعودية.. والجرام يبدأ بـ127.75 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء، على خلفية هبوط المعدن الثمين عالميًا؛ حيث بدأ جرام الذهب في التعاملات بـ127.75 ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 219 ريالًا (58.40 دولار)، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا بالمملكة) ليسجل 191.63 ريال (51.10 دولار).

وزارة الداخلية تنفِّذ حكم القصاص في قاتل عبدالله الشهراني بالرياض

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض، وذلك بعدما أقدم أحمد بن مناجي بن علي نهاري (سعودي الجنسية)، على قتل عبدالله بن محمد بن منير الشهراني (سعودي الجنسية)، عبر إطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.

ضبط مقيمَيْن تورطا في سرقة تجهيزات كهربائية بـ738 ألف ريال بالرياض

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، ملابسات ضبط مقيمين اثنين، تورطا في سرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بمدينة الرياض ،بلغت قيمة مسروقاتهما (738,400 ) ريال، مضيفًا أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمين من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية السريلانكية، في العقد الخامس من العمر، ارتكبوا 41 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

بالأسماء.. وزير التعليم يكرِّم الفائزين بمسابقة «مدرستي تُبرمج»

رعى وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس الحفل الختامي لمسابقة «مدرستي تبرمج» 2021م في مرحلتها الأولى؛ حيث تم تكريم 15 إدارة تعليم، و32 مدرسة، و40 معلمًا ومعلمةً؛ فائزين بالمسابقة.

مركز مكافحة التستر: فترة تصحيح أوضاع المخالفين تنتهي بعد 67 يومًا

جدد المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري، اليوم الخميس، التذكير بأنه متبق 67 يومًا على انتهاء فترة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، ودعا إلى المبادرة بالتقديم على طلب الإعفاء من العقوبات، وتصحيح أوضاع النشاط التجاري قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 23 أغسطس 2021م.

الحربي: خلايا رعدية على عسير والباحة.. ورياح رطبة من الطائف لجازان

توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، خريطة الرياح اليوم الخميس، مشيرًا إلى إمكانية نشوء خلايا رعدية ببعض المناطق خاصة في عسير والباحة، وقال إن الرياح اليوم ستكون شمالية غربية، معتدلة الحرارة على سواحل البحر الأحمر، وتتحول إلى غربية وجنوبية غربية رطبة على مرتفعات الطائف وجنوبها وصولًا إلى جبال جازان.

اقرأ أيضًا :

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا