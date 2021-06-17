إنهاء تعثر طريق خباش

بعد أن تعثر لأكثر من 8 سنوات، وجه أمين منطقة نجران عيد بن نايف العتيبي، بلدية محافظة خباش، باستكمال مشروع الطريق الرئيسي بالمحافظة، الفاصل بين المخطط العشوائي والزراعي، بعد زيارته للمحافظة والوقوف ميدانيا على تعثر المشروع، علمت «دوت الخليج» بأن مشروع تأهيل طريق خباش، عند لجنة فحص العروض بأمانة المنطقة، وقد ينفذ بعد شهر من الآن بطول 5 كيلو مترات، وبعرض 10 أمتار، وأن يكون طريقا واحدا، وأن تستكمل ازدواجيته ورصفه وتشجيره مع الميزانية القادمة، يذكر أن فرع وزارة النقل بنجران، قد نفذ 2 كيلو و600 متر من المشروع قبل ثمانى سنوات.



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