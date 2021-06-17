190 شركة ومؤسسة لخدمة حجاج هذا العام

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني علي العميري، أن شركات ومؤسسات الحج المشاركة في هذا العام، 190 شركة ومؤسسة، مهيأة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن منظومة الحج تعتمد هذا العام بشكل كبير، على التقنية الحديثة والتكنولوجية، وكذلك رقمنة الإجراءات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقديم خدمة متميزة، مع إجراءات وقائية عالية المستوى.

وأضاف أن جميع هذه الأدوات التقنية والمتطورة، وباستخدام الأجهزة الذكية ستسهم في تنظيم عملية الحج، وذلك من خلال إصدار تصريح الحج، وإدارة دخول حجاج بيت الله الحرام، إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأدائهم لمناسك الحج بالإضافة إلى إرشاد الحجاج، وتنظيمهم في مخيمات المشاعر المقدسة، ووقفة عرفات ورمي الجمرات، وطواف الإفاضة وغيرها من نسك الحج.

وأوضح أن تطبيق «اعتمرنا» المطور من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، هو أحد التطبيقات التي ساهمت في نجاح موسم العمرة الآمن، وذلك من خلال إدارة الحشود داخل مناطق الحرم، وحجوزات أداء مناسك العمرة خلال موسم العمرة، وأداء الصلوات وغيرها. وأفاد أنه تم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية، وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، مبيناً أنه يتم تنظم دورات متخصصة لموظفيها، في كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود، وكيفية استقبال حجاج بيت الله الحرام، والتعامل المميز للتسهيل على الحجاج في أداء مناسكهم، سواء أثناء تواجدهم في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة.