سنغافورة: قرار السعودية بشأن حج 1442 يجسد حرصها على صحة الإنسان وسلامته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365 - واس

أعرب وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير الثاني للصحة الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة ماساجوس ذو الكفل، عن دعم بلاده للقرار الحكيم الذي أتخذته المملكة العربية السعودية، في قصر حج هذا العام بعدد محدود من الراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل أراضيها، نظراً للتطورات الراهنة الخاصة بجائحة فيروس كورونا .

اهتمام السعودية بصحة الإنسان

وقال: إن هذا القرار يجسد تأكيد المملكة على أن صحة الإنسان وسلامته تعد من أولويات الدين الإسلامي ويتماشى مع النهج المحمود الذي اتبعته المملكة في أدارتها لهذه الأزمة، ودليل على أن المملكة أولت أقصى درجات اهتمامها للدليل العلمي والصحة العامة ، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على التدابير الحاسمة والضرورية التي اتخذت خلال هذه الفترة العصيبة.

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