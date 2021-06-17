8 خطوات عليك القيام بها للتغلب على الطقس الحار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

قدم استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عبدالحميد مجدي، بعض النصائح لمواجهة موجهة الطقس الحار ومنها، استخدام أغطية قطنية على السرير لكونها تتمتع بقدرة أفضل على التهوية وتقلل من الشعور بالحر، فتح الشبابيك في فترة ما بعد العصر مع فتح المراوح، ارتداء الملابس القطنية حتى تقلل حدة شعور الفرد بالحر.

كما أوصى بتناول الماء بشكل معتدل لتعويض ما يفقده الجسم، تجنب الاستحمام بالماء الساخن بل يجب أن يكون الماء معتدلا في الحرارة، التقليل من استخدام المصابيح المنزلية، فجميع المصابيح بما فيها الموفرة للكهرباء تشع قدرا من الحرارة، لذا ينصح باستخدام أقل عدد من المصابيح، وعدم تشغيلها إلا بعد أن يحل الظلام تمامًا.

المكيفات وتأثيرها على الطقس الحار:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، يجب تقنين استخدام المكيفات في فترات النهار، على ألا تعمل جميعها في وقت واحد، والأفضل التواجد في غرفة واحدة لترشيد استهلاك الكهرباء، كما ينصح بتنظيف فلاتر المكيفات لضمان التهوية الجيدة، فللأسف كثير من الأسر تهمل الفلاتر لشهور طويلة وهو ما يتسبب في تراكم الأوساخ والأتربة، ويزيد من استهلاك الكهرباء، فالصيانة تعمل على تعزيز عمل المكيفات ومنحها عمر أطول في الاستخدام.

المياه ومواجهة الطقس الحار:

وشدد على ضرورة تناول الماء بشكل جيد، لمواجهة الطقس الحار وليكن ذلك منذ الاستيقاظ وإلى النوم ليلاً، بشكل معتدل، فالماء أفضل مشروب صحي لمواجهة الحر، وينصح بأن يكون الماء دافئًا وليس باردًا جدًا أو مثلجًا، فذلك يزيد من متاعب الحلق، كما ينصح بتناول الفواكه خلال فترات الجوع الناتجة عن الشعور بالحر، فالفواكه أفضل من تناول عدة وجبات دسمة خلال اليوم، ويجب أيضًا تجنب أو الحد من تناول الأطعمة المالحة فهي تزيد من العطش.

أهمية السوائل:

ونصح الدكتور مجدي، بضرورة الحرص على صحة الأطفال الصغار مع الطقس الحار بالتغذية الصحية وتناولهم للماء بشكل جيد، ويمكن إعداد أي عصير طازج يوميًا مثل الجزر والبرتقال والليمون بالنعناع والرمان، بجانب سلطة الفواكه، فكل هذه العصائر تمنح الحيوية والنشاط للجسم، وتجنب الفرد الشعور بالحرارة، وينصح أيضًا بالحد من تناول الأطفال للآيس كريم لتفادي التهابات الحلق.

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