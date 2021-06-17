فيضان الشعاب بعد سيل وادي بوا جنوب الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول لحظة جريان المياه بسرعة كبيرة بعد سيل وادي بوا في محافظة ميسان جنوب الطائف بعد الأمطار الشديدة التي شهدتها المحافظة اليوم والتي أدت إلى امتلاء الأودية والشعاب وفيضانها.

تنبيه من أمطار الطائف

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم، إلى تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، واضم، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة المدينة المنور).

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