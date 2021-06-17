التربيع الأول لذي القعدة يزين السماء الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يرصد قمر التربيع الأول لشهر ذي القعدة مساء اليوم الخميس 17 يونيو 2021 في سماء الوطن العربي، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

موعد ظهور قمر التربيع الأول:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قمر التربيع الأول سيشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي، وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل، مبينًا أن القمر سيصل لحظة التربيع الأول صبيحة يوم الجمعة 18 يونيو عند الساعة 06:54 صباحًا بتوقيت السعودية، وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

رصد تضاريس سطح القمر:

ولفت إلى أن فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا تعتبر الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر الرئيسية بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

زيادة مسافة القمر والشمس:

واختتم أبو زاهرة، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

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