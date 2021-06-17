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الكشف عن هوية قاتل الطالب السعودي في كندا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

الكشف عن هوية قاتل الطالب السعودي في كندا

السلطات تحقق والسفارة تتابع 

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

فتحت السلطات الكندية تحقيقًا في مقتل الطالب السعودي في كندا محمد الدبيسي، 20 عامًا، بعد أن اعتدى عليه شخص في ساحة عامة.

ونقل موقع Archyde عن مصادره داخل الشرطة، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن قاتل الطالب السعودي في كندا، يحمل الجنسية الفلسطينية، متابعًا أن الدلائل حتى الآن تشير إلى احتمالية وجود دوافع كراهية وراء الجريمة.

الكشف عن هوية قاتل الطالب السعودي في كندا

وكان عم الضحية، محمد النصيف، قال إن السفارة اتصلت بهم وأبلغتهم أن السلطات الكندية ألقت القبض على 3 متهمين بارتكاب جريمة الاعتداء والقتل.

وأوضح النصيف أنه أحد الأشخاص الثلاثة كان يرافق الدبيسي، مؤكدا على أن ابن أخيه كان يتواصل معه ولم يشر إلى وجود أي خلافات معه مع أي شخص، لكنه كان في كندا لاستكمال دراسته التي بدأها قبل عام في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأشار النصيف إلى أن ابن أخيه التحق بالدراسة في كندا منذ عام ويعيش مع عمه الآخر، ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات القضية.

وقال وحيد الدبيسي والد القتيل إن نجله موجود في كندا مع شقيقته وعمه، وقد التحق مؤخرًا بالجامعة بتخصص في الهندسة الميكانيكية بعد استكمال متطلبات اللغة، ويدرس على حسابه الخاص.

الكشف عن هوية قاتل الطالب السعودي في كندا

ويُذكر أنه حتى الآن لم يتم تأكيد المعلومات رسميًا لا من قبل السلطات الكندية أو من السفارة السعودية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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