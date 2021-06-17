الصحة : يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا PCR كل شهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أنه يُمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر؛ وذلك وفقًا للبروتوكول الجديد لفحص (PCR) لفيروس كوفيد19 في المملكة وذلك عبر حجز موعد من خلال مراكز تأكد عبر تطبيق صحتي والالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد.

ولفتت الصحة إلى أن أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية -بإذن الله.

حالات كورونا الجديدة

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كوفيد -19 في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1309) حالات مؤكدة وتعافي (1022) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10879) حالة منها (1533) حالة حرجة.

إجمالي الإصابات المؤكدة

كما بينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (470723) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (452209) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7635) حالة رحمهم الله جميعًا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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