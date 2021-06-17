تحذير: زرع الخلايا الجذعية قد يصيب بالإيدز والفطر الأخضر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المركزية المساعد، من زرع الخلايا الجذعية، مؤكدًا أن الأشخاص الذين زرعوا الخلايا الجذعية معرضون للإصابة بأمراض الإيدز والفطر الأخضر.

مخاطر زرع الخلايا الجذعية:

وأضاف الدكتور ناصر توفيق، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، بالقول: “الخلايا المأخوذة من أشخاص لا نعرف تاريخهم المرضي؛ لذلك حقن شخص آخر بها قد يؤدي إلى خطر أكبر، لذلك المملكة السعودية لم تخطُ هذه الخطوة رغم أن تكلفتها أسهل بكثير”.

وتابع: “لا تضمن الأشخاص المأخوذ منهم تلك الخلايا”، معقبًا: “نحن نخشى التبرع بالدم ونكون خائفين، فكيف نأخذ خلايا جذعية قد تؤدي لأمراض خطيرة”.

المجازفة والمخاطرة:

وأكمل: “نقول لمن يريد الإقبال على تلك الخطوة انتظر لا تجازفْ فنسبة الأمان بها منخفضة جدًا”، مردفًا: “ربما بعض المشاهير ذهبوا من أجل الرغبة في التجربة ولم يدركوا أنهم موديل لكل الناس والكل سيقلدهم في المستقبل”.

وأوضح أن الذين يقوموا بزرع الخلايا معرضون للإصابة بأمراض خطيرة منها الإيدز والفطر الأخضر، لذلك نحن لا نفضلها أبدًا.

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر يتم تحت إشراف طبي مشدد، ودعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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