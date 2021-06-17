وزير التعليم يكرم الفائزين في مسابقة «مدرستي تبرمج»

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وأوضحت المشرف على إدارة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في الوزارة رئيس لجنة المسابقة الدكتورة عهود الفارس أن اختيار المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم الالكتروني لم يكن ليتحقق لولا دعم واهتمام القيادة لقطاع التعليم ومنسوبيه، بإشراف ومتابعة معالي وزير التعليم؛ لتحسين البيئة التعليمية ومحاكاة الابتكار والإبداع.
وأضافت بأنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة مع بدايات العام الدراسي المقبل، والتي تستهدف مهارات متقدمة في البرمجة والتصميم الابتكاري على المستوى المحلي للطلاب والطالبات؛ لإعداد المشاركين على المستوى العالمي، وتوفير بيئة خصبة لمشاريع طلابية واعدة.
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