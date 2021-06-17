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وزير التعليم يكرم الفائزين في مسابقة «مدرستي تبرمج»

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- بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الحفل الختامي لمسابقة «مدرستي تبرمج» 2021م في مرحلتها الأولى، حيث جرى تكريم 15 إدارة تعليم، و32 مدرسة، و40 معلما ومعلمة؛ فائزين بالمسابقة.

وأوضحت المشرف على إدارة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في الوزارة رئيس لجنة المسابقة الدكتورة عهود الفارس أن اختيار المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم الالكتروني لم يكن ليتحقق لولا دعم واهتمام القيادة لقطاع التعليم ومنسوبيه، بإشراف ومتابعة معالي وزير التعليم؛ لتحسين البيئة التعليمية ومحاكاة الابتكار والإبداع.

وأضافت بأنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة مع بدايات العام الدراسي المقبل، والتي تستهدف مهارات متقدمة في البرمجة والتصميم الابتكاري على المستوى المحلي للطلاب والطالبات؛ لإعداد المشاركين على المستوى العالمي، وتوفير بيئة خصبة لمشاريع طلابية واعدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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