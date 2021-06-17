برنامج تدريبي يؤهل ذوي الإعاقة لسوق العمل

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وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مرزوق العتيبي بأن برنامج (مثابر) يأتي ضمن خطط المؤسسة المستدامة في تأهيل وتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، مبينا أن البرنامج يستهدف جميع فئات الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم من 18 سنة فما فوق.
وأوضح أن البرنامج صمم بشكل نوعي ومتكامل قائم على التدريب المنتهي بالتوظيف، وتطوير مهارات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تقديم الخدمات التأهيلية، ومجموعة من الدورات التخصصية والورش المهنية التي يتطلبها سوق العمل، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب 40 شخصا من ذوي الإعاقة قبل الالتحاق بسوق العمل، وتدريب 20 منهم على رأس العمل، مؤكدا أن هذا البرنامج النوعي سيقودنا إلى برامج مستقبلية تسهم في تطوير وتعزيز كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل.
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