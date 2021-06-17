مبادرات تطوعية لرفع الوعي الصحي بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أمس الأول، اتفاقية شراكة لتفعيل التعاون المشترك بين الجهتين، وتنفيذ برامج ومبادرات تطوعية صحية. وقع الاتفاقية، مدير عام صحة المنطقة الدكتور محمد الخلاوي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية مصلح الصبحي. وتهدف الاتفاقية إلى رفع الوعي والتثقيف الصحي لأهالي المدينة المنورة وزائريها من خلال تقديم الأنشطة والمبادرات والأعمال الميدانية التطوعية الصحية وتنفيذ عدد من البرامج النوعية وتفعيل الطاقات المتعددة في المجتمع المدني.

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