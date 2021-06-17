كيف تتعامل مع مرضى الخرف والزهايمر؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتطلب العناية اليومية بمرضى الزهايمر والخرف الكثير من الاهتمام والراحة التي يحتاجها المريض.

ويقدم موقع MayoClinic بعض النصائح التي تساعد على توفير الدعم والعناية بمرضى الزهايمر والخرف، ومن بينها كيفية المساعدة في أداء روتينهم اليومي مثل التحمم وارتداء الملابس وتناول الطعام واستخدام دورة المياه، حيث يتطلب هذا النوع من العناية الكثير من التقارب واللمس، وبينما قد تكون هذه العناية أمرا يرحب به أو يمكن تحمله، إلا أن بعض المصابين بالخرف لا يرحبون بذلك.

يمكن اتباع هذه النصائح إن كنت ممن يعتنون بشخص مصاب الخرف والتي يمكن أن تساعد على تقديم العناية بطريقة داعمة ومفيدة:

التحمم







جعل الحمام آمنا: تركيب قضبان الحماية على الجدار ووضع حصيرة مطاطية على أرضية حوض الاستحمام وكذلك استخدام كرسي ثابت لمنطقة التحمم.



تجهيز الاحتياجات: تجهيز ما يلزم من صابون وشامبو وليفة التحمم والمناشف مسبقا حتى لا تترك الشخص الذي تعتني به بمفرده.



جعل دورة المياه مريحة: من خلال جعلها دافئة وجيدة الإنارة.



الحفاظ على الخصوصية: توفير منشفة للكتفين وأخرى فوق الركبتين واستخدام ليفة للتنظيف.



المحافظة على الاحترام: وذلك عبر شرح ما تفعل وما ستفعله تاليا وترك الشخص الذي في عنايتك يساعد بقدر امكانه.



ارتداء الملابس





تقديم الإرشادات: وضع الملابس بالترتيب الذي يفترض ارتدائها به، أو تقديم القطعة تلو الأخرى مع إرشادات ارتداء كل منها.



تقييد الخيارات: تؤدي كثرة الخيارات إلى تعقيد القرارات ما قد يقود إلى الانفعالات.



اعتبار الأذواق الشخصية: ترك الشخص الذي تعتني به يتخذ قراراته في ارتداء ما يحب.



تناول الطعام





الروتين: يفضل تناول الطعام في نفس الوقت يوميا بقدر الإمكان.



الترطيب: توفير كميات صغيرة من الماء على مدار اليوم بشكل متكرر، وكذلك الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الفواكه والحساء والعصيرات.



البيئة الهادئة: يفضل تجنب الإلهاءات مثل: التلفاز أو الراديوأثناء تناول الطعام.



الأدوات: يفضل استعمال الأدوات التي يسهل استخدامها مثل الملاعق عوضا عن الشوك والأطباق العميقة عوضا عن المسطحة.



كمية الطعام ونوعه: يفضل تقديم الطعام بعد تقطيعه إلى أجزاء يسهل تناولها، وكذلك تقديم أنواع الطعام المألوفة والمفضلة.



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