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جامعة الملك عبدالعزيز توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية أكسفورد للطيران

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أمس، مذكرة تفاهم بين الجامعة وأكاديمية أكسفورد السعودية للطيران، التي مثلها رئيس مجلس إدارة الأكاديمية عثمان المطيري، بحضور عدد من القيادات في الجامعة والأكاديمية.

وتؤطر مذكرة التفاهم بشكل عام تفعيل وتعزيز أوجه التعاون بين الجامعات والقطاعات المختلفة بالمملكة في شتى المجالات، تماشيا مع خطة التحول ونظام الجامعات الجديد، كما تنص بشكل خاص على إعداد برامج تعليمية مهنية تطبيقية متخصصة في مجال علوم الطيران، وما يتبع ذلك من علوم أساسية وأي دبلومات وبرامج أكاديمية مشتركة، أو دورات تخصصية يتم تحديدها لاحقا وفق الاحتياجات.

واشتملت مذكرة التفاهم على توفير فرص تدريب تعاوني لطلاب وطالبات البرامج الأساسية، إضافة إلى أي برامج مشتركة بالتنسيق بين الطرفين، فضلا عن تقديم الدورات والخدمات التعليمية التدريبية والتجهيزات المتعلقة بها، والخطط التدريبية.

وتعد الأكاديمية مركزا وطنيا برؤية تقوم على جلب أفضل مزودي خدمة التدريب في مجال الطيران على مستوى العالم، وتضم أكاديمية طيران ومركز صيانة طائرات، وآخر للتدريب على أجهزة المحاكاة كاملة الحركة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

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