، "صحة حائل" تفعل أنشطة اليوم العالمي للتبرع بالدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "اجعل العالم ينبض بالحياة"

فعَّلت صحة حائل أنشطة اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة".

ونظمت "صحة حائل"، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حملة للتبرع بالدم في ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن، واليوم الخميس في منتزه السلام من الخامسة وحتى الثامنة مساء.

ويوم غدٍ الجمعة، في بنك الدم المركزي من الخامسة وحتى الثامنة مساء، عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، مع تطبيق الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا.

وساهم القائمون على الحملة بتنظيم المتبرعين بالدم من خلال تخصيص أماكن للانتظار خارج وداخل العربة، فيما يقوم فريق العمل بفحص المتبرعين قبل التبرع فحصاً بصرياً وتوعيتهم قبل وبعد التبرع.

وأكد منسق بنوك الدم بصحة حائل فرحان خلف العنزي، أنه لا يوجد نقص في مخزون الدم بجميع مستشفيات المنطقة ولله الحمد، وأن الهدف من الحملة هو نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتوضيح فوائد التبرع، وأن تبرع الفرد بالدم سيساهم في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة لنقل الدم لهم.

ونصح "العنزي" الراغبين في التبرع بالدم بحجز الموعد عبر تطبيق "وتين".

وكان وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري، قد دشن في حديقة الأمير سعود بن عبد المحسن بحائل، مبادرة "دمك حياة" التي تنظمها مؤسسة الديوانية الوقفية بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.