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زارت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل المبارك، منزلاً لإحدى الأسر الأشد حاجة، والتي تعمل جمعية ترميم على إعادة تأهيله؛ حيث يشارك في ترميمه عدد (40) متطوعًا ومتطوعة وبعدد ساعات تجاوزت (200) ساعة تطوعية، رافقها في الزيارة مساعدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي.
وتم خلال الزيارة الاطلاع على عدد من الفرص التطوعية المتنوعة التي ينفذها المتطوعون والمتطوعات، والتي شملت أعمال الدهان والكهرباء والسباكة وغيرها، نتيجة المهارات التي اكتسبها المتطوعون وحرصوا على تنميتها منذ إلحاقهم بالأعمال التطوعية بالجمعية.
ونوهت المبارك إلى الدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات مع جمعية ترميم الذين ساهموا في تحقيق أهداف ترميم وتقليل تكاليف أعمال الترميم من خلال العائد الاقتصادي من تطوعهم ونوعية الجهد الذي بذلوه، ويعكس رغبتهم في العمل التطوعي. كما أشادت بدور مجلس إدارة الجمعية في توفير البيئة المناسبة للمتطوعين؛ مما ساعدهم على الإجادة في عملهم وتطويره بصورة مستمرة.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 06:38 PM
شارك في ترميمه عدد "40" متطوعًا ومتطوعة"المبارك" تتفقد منزلًا لإحدى الأسر الأشدّ حاجة التي تؤهله "ترميم"
زارت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل المبارك، منزلاً لإحدى الأسر الأشد حاجة، والتي تعمل جمعية ترميم على إعادة تأهيله؛ حيث يشارك في ترميمه عدد (40) متطوعًا ومتطوعة وبعدد ساعات تجاوزت (200) ساعة تطوعية، رافقها في الزيارة مساعدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي.
وتم خلال الزيارة الاطلاع على عدد من الفرص التطوعية المتنوعة التي ينفذها المتطوعون والمتطوعات، والتي شملت أعمال الدهان والكهرباء والسباكة وغيرها، نتيجة المهارات التي اكتسبها المتطوعون وحرصوا على تنميتها منذ إلحاقهم بالأعمال التطوعية بالجمعية.
ونوهت المبارك إلى الدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات مع جمعية ترميم الذين ساهموا في تحقيق أهداف ترميم وتقليل تكاليف أعمال الترميم من خلال العائد الاقتصادي من تطوعهم ونوعية الجهد الذي بذلوه، ويعكس رغبتهم في العمل التطوعي. كما أشادت بدور مجلس إدارة الجمعية في توفير البيئة المناسبة للمتطوعين؛ مما ساعدهم على الإجادة في عملهم وتطويره بصورة مستمرة.
، "المبارك" تتفقد منزلًا لإحدى الأسر الأشدّ حاجة التي تؤهله "ترميم" ،
المصدر : الخليج 365
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