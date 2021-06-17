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محمد بن مسعود - الدمام - تستعد منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" لطرح تقنية جديدة، تساعد على أعمال الخير.
وأوضح تقرير منشور على موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنه يستعد لطرح تقنية تساعد على تكوين المستخدمين مجموعات واستضافة جامعي التبرعات الجماعية، بهدف زيادة الأنشطة الخيرية عبر المنصة.
وتصنف "إنستجرام" في تقنيتها الجديدة العديد من أنواع جمع التبرعات الجماعية، مثل إقامة الحفلات الخيرية، مبيعات المخبوزات، وما إلى ذلك من أنشطة خيرية.
ويمكن لأي مستخدم الضغط على أيقونة المشاركة في صفحة جمع التبرعات بعد تفعيل تقنية السماح بمشاركة آخرين، وإضافة أصدقائه وأفراد عائلته، للمشاركة مع جمع التبرعات.
ويمكن الاستفادة من تلك التقنية إلى ما هو أوسع من مجرد جمع التبرعات؛ حيث يمكن استخدامها في تنفيذ عدد من الأنشطة الجماعية، مثل الخروج في نزهة جماعية أو تنظيم حفل غسيل سيارات، ويمكنك جعل هذا النشاط خيريًّا بأن يذهب كل قرش تكسبه من ذلك النشاط إلى منظمات خيرية تختارها بنفسك.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 06:26 PMتقنية جديدة في "إنستجرام" تساعد على أعمال الخير
تستعد منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" لطرح تقنية جديدة، تساعد على أعمال الخير.
وأوضح تقرير منشور على موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنه يستعد لطرح تقنية تساعد على تكوين المستخدمين مجموعات واستضافة جامعي التبرعات الجماعية، بهدف زيادة الأنشطة الخيرية عبر المنصة.
وتصنف "إنستجرام" في تقنيتها الجديدة العديد من أنواع جمع التبرعات الجماعية، مثل إقامة الحفلات الخيرية، مبيعات المخبوزات، وما إلى ذلك من أنشطة خيرية.
ويمكن لأي مستخدم الضغط على أيقونة المشاركة في صفحة جمع التبرعات بعد تفعيل تقنية السماح بمشاركة آخرين، وإضافة أصدقائه وأفراد عائلته، للمشاركة مع جمع التبرعات.
ويمكن الاستفادة من تلك التقنية إلى ما هو أوسع من مجرد جمع التبرعات؛ حيث يمكن استخدامها في تنفيذ عدد من الأنشطة الجماعية، مثل الخروج في نزهة جماعية أو تنظيم حفل غسيل سيارات، ويمكنك جعل هذا النشاط خيريًّا بأن يذهب كل قرش تكسبه من ذلك النشاط إلى منظمات خيرية تختارها بنفسك.
، تقنية جديدة في "إنستجرام" تساعد على أعمال الخير ،
المصدر : الخليج 365
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