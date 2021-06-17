، اتفاقية تجمع اتحاد القدم ورابطة الأحياء ،

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وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة لكرة القدم، وذلك في مدينة جدة، اليوم الخميس، بمباركة وحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتم التوقيع بين رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ورئيس مجلس إدارة الرابطة المهندس عادل الفقي، في خطوة تعد الأهم في مراحل التطوير لرابطة الأحياء، وسعيًا من الاتحاد السعودي لدعم كرة القدم للأحياء، وزيادة نسبة ممارسي كرة القدم.
واشتملت الاتفاقية على تسجيل جميع فرق الأحياء المنتسبة للرابطة والمستوفية للشروط ضمن أنظمة التسجيل في الاتحاد، واعتبار هذه الفرق كمراكز تدريب تستفيد من انتقال لاعبيها للأندية بمقابل مادي حسب ما تنص عليه أنظمة الاتحاد السعودي، كما يحق لهذه الفرق المحافظة على المساهمة التضامنية للفرق عند انتقال اللاعب لفريق آخر.
كما شملت الاتفاقية إقامة بطولتين للفئات السنية مواليد 2003 و2008 بجوائز تصل إلى مليوني ريال، تُنظّم من قبل الرابطة لاكتشاف مواهب لمستقبل الكرة السعودية.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الاتحاد للاهتمام بقطاع كرة القدم في المملكة على كافة المستويات والفئات، مشيدًا بجهود سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في هذا الصدد ودعمه الكبير للاتحاد، ومساهمته في تذليل كافة العقبات من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه المشاريع الرياضية.
وقدم عادل الفقي شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم الرابطة والاتحاد للعمل على تعاون مشترك يخدم رياضة كرة القدم في المملكة، مثمنًا حرص الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على تطوير رياضة الأحياء في المملكة، وكذلك تعاون الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل واهتمامه بلعبة كرة القدم في الأحياء، التي ستشهد نقلة نوعية مستقبلية.
وتضم رابطة دوري أحياء المملكة لكرة القدم 2000 فريق بإجمالي عدد لاعبين مسجلين يصل إلى 45 ألفًا، كما تقام تحت رعاية الرابطة 5 بطولات في 15 مدينة ومحافظة خلال الموسم الواحد.
اتفاقية تجمع اتحاد القدم ورابطة الأحياءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-17
وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة لكرة القدم، وذلك في مدينة جدة، اليوم الخميس، بمباركة وحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتم التوقيع بين رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ورئيس مجلس إدارة الرابطة المهندس عادل الفقي، في خطوة تعد الأهم في مراحل التطوير لرابطة الأحياء، وسعيًا من الاتحاد السعودي لدعم كرة القدم للأحياء، وزيادة نسبة ممارسي كرة القدم.
واشتملت الاتفاقية على تسجيل جميع فرق الأحياء المنتسبة للرابطة والمستوفية للشروط ضمن أنظمة التسجيل في الاتحاد، واعتبار هذه الفرق كمراكز تدريب تستفيد من انتقال لاعبيها للأندية بمقابل مادي حسب ما تنص عليه أنظمة الاتحاد السعودي، كما يحق لهذه الفرق المحافظة على المساهمة التضامنية للفرق عند انتقال اللاعب لفريق آخر.
كما شملت الاتفاقية إقامة بطولتين للفئات السنية مواليد 2003 و2008 بجوائز تصل إلى مليوني ريال، تُنظّم من قبل الرابطة لاكتشاف مواهب لمستقبل الكرة السعودية.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الاتحاد للاهتمام بقطاع كرة القدم في المملكة على كافة المستويات والفئات، مشيدًا بجهود سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في هذا الصدد ودعمه الكبير للاتحاد، ومساهمته في تذليل كافة العقبات من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه المشاريع الرياضية.
وقدم عادل الفقي شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم الرابطة والاتحاد للعمل على تعاون مشترك يخدم رياضة كرة القدم في المملكة، مثمنًا حرص الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على تطوير رياضة الأحياء في المملكة، وكذلك تعاون الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل واهتمامه بلعبة كرة القدم في الأحياء، التي ستشهد نقلة نوعية مستقبلية.
وتضم رابطة دوري أحياء المملكة لكرة القدم 2000 فريق بإجمالي عدد لاعبين مسجلين يصل إلى 45 ألفًا، كما تقام تحت رعاية الرابطة 5 بطولات في 15 مدينة ومحافظة خلال الموسم الواحد.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
06:22 PM
بمباركة وحضور وزير الرياضة
وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع رابطة دوري أحياء المملكة لكرة القدم، وذلك في مدينة جدة، اليوم الخميس، بمباركة وحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتم التوقيع بين رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ورئيس مجلس إدارة الرابطة المهندس عادل الفقي، في خطوة تعد الأهم في مراحل التطوير لرابطة الأحياء، وسعيًا من الاتحاد السعودي لدعم كرة القدم للأحياء، وزيادة نسبة ممارسي كرة القدم.
واشتملت الاتفاقية على تسجيل جميع فرق الأحياء المنتسبة للرابطة والمستوفية للشروط ضمن أنظمة التسجيل في الاتحاد، واعتبار هذه الفرق كمراكز تدريب تستفيد من انتقال لاعبيها للأندية بمقابل مادي حسب ما تنص عليه أنظمة الاتحاد السعودي، كما يحق لهذه الفرق المحافظة على المساهمة التضامنية للفرق عند انتقال اللاعب لفريق آخر.
كما شملت الاتفاقية إقامة بطولتين للفئات السنية مواليد 2003 و2008 بجوائز تصل إلى مليوني ريال، تُنظّم من قبل الرابطة لاكتشاف مواهب لمستقبل الكرة السعودية.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الاتحاد للاهتمام بقطاع كرة القدم في المملكة على كافة المستويات والفئات، مشيدًا بجهود سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في هذا الصدد ودعمه الكبير للاتحاد، ومساهمته في تذليل كافة العقبات من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه المشاريع الرياضية.
وقدم عادل الفقي شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم الرابطة والاتحاد للعمل على تعاون مشترك يخدم رياضة كرة القدم في المملكة، مثمنًا حرص الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على تطوير رياضة الأحياء في المملكة، وكذلك تعاون الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل واهتمامه بلعبة كرة القدم في الأحياء، التي ستشهد نقلة نوعية مستقبلية.
وتضم رابطة دوري أحياء المملكة لكرة القدم 2000 فريق بإجمالي عدد لاعبين مسجلين يصل إلى 45 ألفًا، كما تقام تحت رعاية الرابطة 5 بطولات في 15 مدينة ومحافظة خلال الموسم الواحد.
، اتفاقية تجمع اتحاد القدم ورابطة الأحياء ،
المصدر : الخليج 365
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