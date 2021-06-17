محمد بن مسعود - الدمام - طبقًا لما أعلنه اليوم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنوياً دعماً للاتحاد العربي لكرة القدم. وقال الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقع "تويتر" قبل قليل: "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بخمسة ملايين ريال سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه". وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم قد زكت اليوم الخميس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم لدورة جديدة (2021 - 2025). ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنوياً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-17 أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنوياً دعماً للاتحاد العربي لكرة القدم. وقال الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقع "تويتر" قبل قليل: "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بخمسة ملايين ريال سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه". وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم قد زكت اليوم الخميس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم لدورة جديدة (2021 - 2025). 17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 05:17 PM طبقًا لما أعلنه اليوم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل طبقًا لما أعلنه اليوم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنوياً دعماً للاتحاد العربي لكرة القدم. وقال الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقع "تويتر" قبل قليل: "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بخمسة ملايين ريال سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه". وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم قد زكت اليوم الخميس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم لدورة جديدة (2021 - 2025). ، ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنوياً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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