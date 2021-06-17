السعودية | وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية كوبا

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من معالي وزير خارجية جمهورية كوبا برونو رودريغيز.

وتسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة أورلاندو ريكيهو غوال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.