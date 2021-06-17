شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتيح إمكانية إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تسجيل 1309 حالات وتعافي 1022 حالة

أوضحت وزارة الصحة أنه يُمكن إجراء(3) فحوصات كورونا كل شهر وذلك وفقاً للبروتوكول الجديد لفحص (PCR) لفيروس كورونا كوفيد19 في المملكة وذلك عبر حجز موعد من خلال مراكز تأكد عبر تطبيق صحتي والالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد ، لافتةً الانتباه إلى أن أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية -بإذن الله- .

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1309) حالات مؤكدة وتعافي (1022) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10879) حالة منها (1533) حالة حرجة.

كما بينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (470723) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (452209) حالات , وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7635) حالة "رحمهم الله جميعاً.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).