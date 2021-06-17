العراق يطلب دعم أوروبا في الانتخابات والحرب ضد الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب العراق الاتحاد الأوروبي بدعم جهوده المختلفة في الحرب ضد الإرهاب وأيضاً مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي، على أهمية دعم أوروبا لبلاده في الحرب ضد الإرهاب ومراقبة الانتخابات.



وكشف الكاظمي عن استكمال حكومته لكافة متطلبات إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها.

والجمعة الماضية، استبعد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، تأجيل العملية الانتخابية المرتقبة بالبلاد.

وأكد الهنداوي، في تصريحات تابعتها ”الخليج 365”، على ضرورة السيطرة على السلاح المنفلت والمالي السياسي قبيل الشروع بإجراء الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكشف عن فريقين دوليين لمراقبة الانتخابات المبكرة في العراق، فيما أشار الى مباحثات مرتقبة مع الأمم المتحدة لتحديد حجم وعمل الفريق الأممي.