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رصد مراقبو بلدية بارق 11 مخالفة صحية ووقائية، كما تم إغلاق مركز تسوق مخالف للاشتراطات الصحية ومحلين مهنية مخالفة احترازيًّا.
يأتي هذا بعد تكثيف الجولات الرقابية اليومية لمراقبي صحة البيئة ومراقبي الأسواق ببلدية محافظة بارق على المحلات التجارية؛ للتأكد من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وتطبيق الاشتراطات الصحية ولرفع نسبة الامتثال.
وتتواصل الجولات يوميًّا صباح ومساء بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي؛ حيث شملت الجولات المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمحلات المهنية في المحافظة والمراكز التابعة.
فيما حذر المراقبون مسؤولي مراكز التسوق والمحلات من التهاون في دخول المتسوقين دون كمامات ودون التسجيل في تطبيق توكلنا، وتم التأكد من وضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 05:43 PM
بعد تكثيف الجولات الرقابية اليومية لمراقبي صحة البيئة ومراقبي الأسواقبارق.. 11 مخالفة صحية ووقائية وإغلاق مركز تسوق ومحلين مهنية مخالفة
رصد مراقبو بلدية بارق 11 مخالفة صحية ووقائية، كما تم إغلاق مركز تسوق مخالف للاشتراطات الصحية ومحلين مهنية مخالفة احترازيًّا.
يأتي هذا بعد تكثيف الجولات الرقابية اليومية لمراقبي صحة البيئة ومراقبي الأسواق ببلدية محافظة بارق على المحلات التجارية؛ للتأكد من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وتطبيق الاشتراطات الصحية ولرفع نسبة الامتثال.
وتتواصل الجولات يوميًّا صباح ومساء بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي؛ حيث شملت الجولات المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمحلات المهنية في المحافظة والمراكز التابعة.
فيما حذر المراقبون مسؤولي مراكز التسوق والمحلات من التهاون في دخول المتسوقين دون كمامات ودون التسجيل في تطبيق توكلنا، وتم التأكد من وضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز.
، بارق.. 11 مخالفة صحية ووقائية وإغلاق مركز تسوق ومحلين مهنية مخالفة ،
المصدر : الخليج 365
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