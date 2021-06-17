محمد بن مسعود - الدمام - غداة أول قمة جمعته بنظيره الأميركي أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، عن استعداده لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن مستعدة كذلك، غداة أول قمة جمعته بنظيره الأميركي جو بايدن في جنيف. وقال "بوتين" خلال لقاء مع خريجي كلية لكبار الكوادر الروس بثّه التلفزيون: "مستعدون لمواصلة الحوار طالما أبدى الجانب الأميركي استعداداً لذلك"؛ وفقاً لـ"فرانس 24". "بوتين" مستعد لمواصلة الحوار مع واشنطن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-17 أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، عن استعداده لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن مستعدة كذلك، غداة أول قمة جمعته بنظيره الأميركي جو بايدن في جنيف. وقال "بوتين" خلال لقاء مع خريجي كلية لكبار الكوادر الروس بثّه التلفزيون: "مستعدون لمواصلة الحوار طالما أبدى الجانب الأميركي استعداداً لذلك"؛ وفقاً لـ"فرانس 24". 17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 05:18 PM غداة أول قمة جمعته بنظيره الأميركي غداة أول قمة جمعته بنظيره الأميركي أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، عن استعداده لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن مستعدة كذلك، غداة أول قمة جمعته بنظيره الأميركي جو بايدن في جنيف. وقال "بوتين" خلال لقاء مع خريجي كلية لكبار الكوادر الروس بثّه التلفزيون: "مستعدون لمواصلة الحوار طالما أبدى الجانب الأميركي استعداداً لذلك"؛ وفقاً لـ"فرانس 24". ، "بوتين" مستعد لمواصلة الحوار مع واشنطن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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