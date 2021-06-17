محمد بن مسعود - الدمام - نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 187 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-17 اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 187 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. 17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 04:58 PM نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 187 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. ، عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.