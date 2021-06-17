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كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج الترشيح الأولي لحملة الشهادة الجامعية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل نتائج الترشيح الأولي لحملة الشهادة الجامعية، والتي سبق الإعلان عن التسجيل من خلال موقع الكلية.

وأوضحت كلية الملك خالد طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة

هنا

يذكر أن كلية الملك خالد العسكرية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء عمليات التقديم والتسجيل في الكلية وفقا للعديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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