شكرا لمتابعة خبر عن كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج الترشيح الأولي لحملة الشهادة الجامعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل نتائج الترشيح الأولي لحملة الشهادة الجامعية، والتي سبق الإعلان عن التسجيل من خلال موقع الكلية.

وأوضحت كلية الملك خالد طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة

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يذكر أن كلية الملك خالد العسكرية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء عمليات التقديم والتسجيل في الكلية وفقا للعديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين