شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنويا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نواف السالم (صدى):

أعلن وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ خمسة ملايين ريال سنويا للاتحاد العربي لكرة القدم وبرامجه.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد لدورة جديدة من عام 2021 وحتى 2025، وذلك في اجتماع رؤساء وممثلي الاتحادات العربية المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الـ26 للاتحاد العربي لكرة القدم.