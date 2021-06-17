شكرا لمتابعة خبر عن إرادة لخدمات إرادة يفعّل اليوم العالمي لسلامة الغذاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة اليوم الخميس السابع من ذو القعدة فعالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء ممثلاً في إدارة التغذية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بهدف رفع مستوى الوعي والإدراك بين العاملين من الممارسين الصحيين والإداريين لمنسوبي المجمع وللمراجعين والمستفيدين وأهمية تأثير الغذاء على الصحة العامة والجسدية والنفسية.

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا البرنامج التوعوي والتثقيفي والتأهيلي والعلاجي الذي يساهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وأسرهم بشكل عام.