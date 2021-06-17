الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 8 مساجد بـ4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إعادة افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الشؤون الإسلامية (وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية –واس) أن إجمالي ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد، خلال الـ131 يومًا الماضية وصل إلى 1596 مسجدًا.

وأضافت الشؤون الإسلامية، أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها، هي ثلاثة مساجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجدان في كل من منطقة القصيم ومنطقة الحدود الشمالية ومسجد واحد بمنطقة نجران.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

اقرأ أيضا:

الشؤون الإسلامية: فتح 11 مسجدًا بعد تعقيمها في 4 مناطق