5 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة بكورونا في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 388 إصابة جديدة، من إجمالي 1309 حالات، وفقا لبيانات وزارة الصحة..

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 265 حالة، والمنطقة الشرقية 235 حالة، وعسير 115 حالة، وجازان 95 حالة، والمدينة المنورة 81 حالة، وة، والقصيم 53 حالة، ونجران 21 حالة، والباحة وحائل 17 حالة لكل منهما، وتبوك 11 حالة، والحدود الشمالية 9 حالات، والجوف حالتين.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1022 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 470723، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 452209، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7635 حالة.

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