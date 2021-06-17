بالأسماء.. وزير التعليم يكرِّم الفائزين بمسابقة «مدرستي تُبرمج»

الرياض - محمد عبدالله - رعى وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس الحفل الختامي لمسابقة «مدرستي تبرمج» 2021م في مرحلتها الأولى؛ حيث تم تكريم 15 إدارة تعليم، و32 مدرسة، و40 معلمًا ومعلمةً؛ فائزين بالمسابقة.

وقالت المشرف العام على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في وزارة التعليم رئيس لجنة مسابقة «مدرستي تبرمج» د.عهود بنت عبد الله الفارس في كلمة لها بهذه المناسبة: «أنهينا المرحلة الأولى للمسابقة، محققين بذلك الأهداف المنشودة سعيًا في تحقيق أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، ونطمح للتحليق باسم الوطن عالياً في قمم المنافسات العالمية».

المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم الإلكتروني

وأضافت عهود الفارس، أن ما تحقق من إنجازات مشرفة ترفع اسم المملكة عاليًا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى أن اختيار المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم الإلكتروني لم يكن ليتحقق لولا الدعم والاهتمام والرعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لقطاع التعليم ومنسوبيه، وبإشراف ودعم ورعاية مباشرة من معالي وزير التعليم؛ لتحسين البيئة التعليمية ومحاكاة الابتكار والإبداع، وتحسين متطلبات الطلبة لمهارات القرن الـ 21 وتعزيز كفاءة التعليم ومخرجاته.

وأشارت الفارس إلى أن المسابقة تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة التعليم لنشر وتعزيز ثقافة البرمجة وفتح المجال أمام المجتمع التعليمي خاصة والمجتمع المحلي عامة لاكتشاف وإطلاق الشغف بالتقنية، وتوظيف مهاراتهم بالشكل الإيجابي واستثمارها في صناعة حاضنة رقمية متعددة الموارد في المستقبل القريب.

ولفتت الفارس إلى أن المسابقة ارتكزت على العمل الجماعي، واستهدفت المشاركات على مستوى إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات، مبينةً أنه تمت مراعاة التنوع في بناء المعايير لتشمل التفعيل والتدريب والإعلام والمشاركة المجتمعية، وتم تقسيم الدرجات على المعايير بحسب الأهمية.

موعد انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة

وأوضحت الفارس أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة مع بدايات العام الدراسي المقبل، والتي تستهدف مهارات متقدمة في البرمجة والتصميم الابتكاري على المستوى المحلي للطلاب والطالبات؛ لإعداد المشاركين على المستوى العالمي، وتوفير بيئة خصبة لمشاريع طلابية واعدة.

ونقلت المعلمة حنان الثاقب في الكلمة التي ألقتها نيابة عن المعلمين والمعلمات شكر منسوبي التعليم على الجهود التي قدمتها الوزارة بقيادة وزير التعليم؛ للمحافظة على استمرار التعليم دون توقف في ظل جائحة كورونا، والعمل على إيجاد البدائل التعليمية المناسبة لهم، وتوجيه دفة التعليم نحو المزيد من النجاحات، لافتةً إلى أن مسابقة «مدرستي تبرمج» فعاليةٌ ناجحةٌ بكل المقاييس، ساهمت في رفع مستوى أداء أبنائنا وبناتنا، وحققت نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم وتجويد منتجاته، من خلال تعزيز المهارات الرقمية للطلاب والطالبات، وتمكين المعلمين والمعلمات تقنيًا وبرمجيًا ليديروا العملية التعليمية باقتدار ويرتقوا بمهارات التفكير والتحليل والإبداع لدى طلابهم.

وشهد الحفل عرض فيلم مرئي عن المسابقة، وتكريم الفائزين والفائزات من إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات، وتكريم الجهات الراعية للمسابقة ممثلةً في ثامر الحربي رئيس مايكروسوفت العربية، وخالد المطيري مساعد الرئيس التنفيذي لشركة تيتكو.

حضر الحفل نائب وزير التعليم المكلّف د.سعد بن سعود آل فهيد، وعدد من قيادات ومنسوبي وزارة التعليم، والجهات المشاركة والراعية للمسابقة.

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