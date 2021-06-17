«تعليم جازان» يحقق 13 جائزة في «مدرستي تبرمج»

الرياض - محمد عبدالله - حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عددًا من الجوائز في مسابقة (مدرستي تبرمج) على مستوى المملكة، والتي أطلقتها وزارة التعليم بهدف تحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة.

جاء إعلان فوز تعليم جازان بالجوائز خلال الحفل الختامي للمسابقة والذي أقيم بمقر وزارة التعليم بالرياض، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي سلم الجوائز التي حققتها الإداراة لمدير التعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي.

تضمنت الجوائز، جائزة الإدارة الأكثر تفعيلًا للمسابقة، إضافة لأربع جوائز في فئة المدارس التي عدد طلابها أكثر من ٢٠٠ طالب و طالبة، وثلاث مدارس في فئة المدارس التي عدد طلابها أقل من ٢٠٠ طالب وطالبة، و 5 جوائز في فئة المعلم والمعلمة الأكثر تفعيلًا.

يُذكر أن مجموع المشاركين في مسابقة مدرستي تبرمج بتعليم جازان (١٦٩٧٣١ ) طالب وطالبة؛ حيث بلغت نسبة مشاركة الطالبات ٩١.١٣ % فيما بلغت نسبة مشاركة الطلاب ٨٨.٩٥، و بلغت نسبة مشاركة الإداريين ٤٦٣٧ وبلغت نسبة مشاركة المعلمين ١١٤٧٧ معلما ومعلمة كما بلغت نسبة مشاركة أولياء الأمور ٥٨٩١٦ وبلغ مجموع عدد التفاعل الإعلامي مع المسابقة ٣٩٤٣٠.

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