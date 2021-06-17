الحربي: خلايا رعدية على عسير والباحة.. ورياح رطبة من الطائف لجازان

الرياض - محمد عبدالله - توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، خريطة الرياح اليوم الخميس، مشيرًا إلى إمكانية نشوء خلايا رعدية ببعض المناطق خاصة في عسير والباحة.

وقال الحربي –عبر تويتر- إن الرياح اليوم ستكون شمالية غربية، معتدلة الحرارة على سواحل البحر الأحمر، وتتحول إلى غربية وجنوبية غربية رطبة على مرتفعات الطائف وجنوبها وصولًا إلى جبال جازان.

وأشار إلى أن ذلك يجعل إمكانية النشوء المزني المنخفض، ونشوء الخلايا الرعدية متوقعًا، وتكون بشكل أفضل في منطقتي عسير والباحة

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