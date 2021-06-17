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اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد عبدالله - اعترضت الدفاعات ، طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه خميس مشيط.

كانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلنت في وقت سابق، إحباط المحاولات الحوثية العدائية تجاه المدنيين، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

يُشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تطلق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ودائما ما تعترضها الدفاعات الجوية للتحالف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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