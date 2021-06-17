اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - اعترضت الدفاعات السعودية، طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه خميس مشيط.

كانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلنت في وقت سابق، إحباط المحاولات الحوثية العدائية تجاه المدنيين، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

يُشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تطلق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ودائما ما تعترضها الدفاعات الجوية للتحالف.

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