موقع جديد لبيع البطحاء والخرسانة بمحافظة العارضة بعد شكوى الأهالى

الرياض - محمد عبدالله - اختار المجلس البلدي في محافظة العارضة بجازان، موقعًا جديدًا لبيع البطحاء والخرسانة بعيدًا عن البنايات السكنية ومداخل المحافظة، وذلك بعد شكاوى الأهالي، وتم تحديد الموقع شمال غرب المحافظة، بعد موقع كوبري وادي جازان الشمالي.

وأكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة العارضة محمد ماطر المحزري، إن المجلس البلدي والبلدية أوجدا موقعًا مناسبًا ليكون مقرًا لبيع البطحاء والخرسانة بعيداً عن التجمع السكاني، كمبادرة طرحها المجلس وحتى يكون تحت أعين الرقابة.

وأوضح انه سيتم التأجير بشكل مؤقت فيه بأسعار مناسبة ورمزية بعد تجهيز الموقع من قبل البلدية ليكون مهيأً بشكل مناسب لما خصص له، وكذلك يتم القضاء على التشوهات البصرية التي تحدثها بعض الأنشطة في المحافظة.

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