إجمالي وفيات كورونا بالسعودية 7635.. والإصابات الجديدة 1309

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1022 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 470723، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 452209، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7635 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في وقت سابق، إن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يستدعي إبلاغ الطبيب في حالة الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح مع إمكانية تأجيل الحصول عليه بالنسبة لمن تزيد درجة الحرارة لديه عن حد معين وذلك ضمن الإرشادات التي تقدمها الوزارة بخصوص تلقي اللقاح.

وأوضحت وزارة الصحة أن المضاعفات التي يتعرض لها مرضى السمنة حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مشيرة إلى أن السمنة تتسبب في ضعف المناعة والالتهابات المزمنة وتخثر الدم؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم المرض.

وقالت الوزارة إنَّ المصابين بالسمنة في حالة تعرضهم لفيروس كورونا المستجد يكون احتمال دخولهم المستشفى 113% واحتمال بقائهم في وحدة العناية المركزة 74 % وتصل نسبة زيادة الوفيات لديهم إلى 48 %.

ونصحت وزارة الصحة، بالاهتمام بتقليل الوزن الزائد؛ لأن ذلك يساعد في انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى، مع الحرص على أخذ اللقاح للحماية من المضاعفات.

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