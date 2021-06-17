هيئة «حقوق الإنسان» توضح الخدمات المقدمة للمسنين بدور الرعاية

الرياض - محمد عبدالله - عددت هيئة حقوق الانسان، ما تقدمه من أنشطة وخدمات لكبار السن في دور الرعاية المجتمعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن عدم إساءة معاملة كبار السن .

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «انفوجراف»، تتمضن أبرز خدمات الرعاية الصحية اللازمة لكبار السن بخاصة في وقت جائحة كورونا بالإضافة إلى الأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية والرياضية.

الأنشطة في دور الرعاية الاجتماعية

وأوضحت هيئة حقوق الانسان، أن الرعاية لكبير السن تبدأ منذ لحظة استقبال الحالة في الدارمن خلال صرف مستلزماته ثم القيام بتعريفه على برامج الدار وأجهزتها، بالإضافة إلى توفير الدار الرعاية الطبية الكاملة مع متابعة المرضى والكشف عليهم وصرف العلاج اللازم لهم.

وتابعت الهيئة أن دور الرعاية المجتمعية، تقدم وجبات غذائية للمقيمين تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تساعد بالحفاظ على الصحة وتقدم مصروف للمقيمين كما تقوم بتأمين الكسوة المناسبة لهم.

كما تتيح دور الرعاية، للمستفيدين بقراءة الصحف و المجلات والاستماع للإذاعة الداخية وإذاعة القرأن الكريم في إطار تنشيط الوعي الثقافي لكبار السن .

وأضافت حقوق الانسان، أن الخدمات والأنشطة المقدمة لكبار السن في دور الرعاية الاجتماعية تتضمن تنظيم بعض الألعاب الداخلية، وتتضمن الرياضات الخفيفة مثل رياضة المشي وبعض التمرينات التي تناسب كبار السن وقدرتهم البدنية في إطار تدعيم جانب الصحة البدينة والنفسية لهم.

وأشارت الهيئة إلى أن النشاط المهني المقدم من الدار يتمثل في توفير فرص الاشغال اليدوية والهوايات للمقيمين غير القادرين كوسيلة لشغل أوقات الفراغ، كما ان الدار تقوم بتنظيم الخروج في نزهات خارجية للحدائق والمتنزهات العامة وزيارة بعض المعارض والمهرجانات السنوية بالمناطق المحيطة.

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